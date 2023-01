Traficanții de ființe umane profită de vulnerabilitățile economice, ONG

20:00

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a început programul la Forumul Economic Mondial din Davos cu o întrevedere cu prim-ministrul Luxemburgului, Xavier Bettel. Interlocutorii au discutat despre securitatea din regiune, marcată de războiul din Ucraina, transmite IPN. De asemenea, cei doi oficiali au discutat despre sprijinul de care are nevoie Republica...