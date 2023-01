Zelenski și-a pierdut răbdarea în fața ezitării aliaților: “Dați-ne tancuri! Nu avem timp!”

08:40

Lilian Carp, preşedintele Comisia parlamentară "Comisia securitate națională, apărare și ordine publică" declară că "avem o lege proastă care care pune militarii prin contract să vină cu mâncare de acasă. Am vorbit cu dl ministru să vină în aceste zile ca să modificăm legislația. Aceste lucruri au fost făcut tot de băieții din perioada guvernării […]