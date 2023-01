Cu întârziere, dar profesorii din Capitală vor primi salariile! Anunțul făcut de Ion Ceban

08:20

Rușii au început să amplaseze pe mai multe clădiri administrative din Moscova sisteme de apărare antiaeriană concepute pentru a intercepta aeronave și rachete balistice, relatează The Guardian. Acest lucru ar putea să indice faptul că autoritățile se pregătesc pentru un potențial atac îndreptat asupra capitalei Rusiei. Russians reportedly trying to install Pantsir-S1 air defence system […]