Război în Ucraina, ziua 331: Unsprezece țări NATO promit un nou ajutor militar pentru Ucraina

12:00

Că mulți dintre pensionarii noștri au pensii minuscule se știe bine. Și se vorbește mult despre mărimea pensiilor, despre majorările și indexările făcute de guvernanți. Vreau și eu să vorbesc despre pensionarii noștri, dar nițel dintr-un alt punct de vedere. În calitatea mea de jurnalist, am fost în multe sate și centre raionale și am […] Articolul Pensionarii noștri vs pensionarii lor apare prima dată în Vocea Basarabiei.