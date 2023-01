FOTO | Centrul pentru refugiați din Glodeni, dotat cu o sală de calculatoare

17:50

În timpul unui discurs ținut la Sankt Petersburg în fața veteranilor ruși din al Doilea Război Mondial, Vladimir Putin a anunțat miercuri că un nou obiectiv pentru „operațiunea militară specială” împotriva Ucrainei este „oprirea ostilităților din Donbas”, scrie digi24.ro Putin: „There, Bandera, who collaborated with Hitler, – was elevated to the rank of national hero […]