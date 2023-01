Horoscop 20 ianuarie – pentru Vărsători vin noutăţi incitante şi o să puneţi ţară la cale

05:30

Preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, prezent duminică la Bucureşti cu ocazia spectacolului dedicat Zilei Culturii Naţionale, a declarat că nu există un pericol iminent de escaladare a conflictului în Transnistria. Precizările au venit după ce Igor Grosu a fost întrebat care este situaţia în regiune, în contextul declaraţiilor din decembrie ale directorului Serviciului de […] The post Igor Grosu: Noi am dublat practic bugetul pentru apărare, dar mai avem mult până la a asigura pe bune spaţiul aerian first appeared on NEXTA.