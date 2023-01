Viktor Orban, despre eurodeputaţii din scandalul Qatargate: Sunt aşa de mulţi, încât și-ar putea face echipă de fotbal în închisoare

08:00

Oficiali guvernamentali ruşi nu au fost invitaţi la Conferinţa de Securitate de la München din acest an, a anunţat miercuri Christoph Heusgen, care prezidează evenimentul anual ce reuneşte elita apărării şi securităţii mondiale, relatează Reuters. Conferinţa, cunoscută sub numele de „Davos pentru apărare", va avea loc în oraşul din sudul Germaniei în perioada 17-19 februarie,