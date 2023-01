Care sunt cele mai bune momente din zi pentru a posta pe TikTok cu scopul de a crește veniturile

12:00

Hotărârea din 17 ianuarie 2023 în cauza Machina c. Moldovei, cererea nr. 69086/14. Curtea a constatat, în unanimitate, următoarele: Violarea Articolului 3, sub aspect material și procedural – – tratament inuman și degradant; – întârzierea nerezonabilă a autorităților penitenciare pentru depistarea deținutului cu Hepatita C; – omisiunea de a investiga plângerea reclamantului privind infectarea pe durata […]