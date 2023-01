„Aveam nevoie de talentele voastre criminale”, le-a spus Prigojin deținuților care au luptat în Ucraina și au încheiat contractul

08:20

Administraţia Biden începe să-şi flexibilizeze poziţia avută până acum în războiul din Ucraina şi ia în considerare argumentul Kievului că are nevoie de arme mai puternice pentru a lovi peninsula Crimeea, anexată de Rusia în 2014 şi unde se află aproximativ 70.000 de soldaţi ruşi şi mai multe baze militare importante ale Moscovei, relatează hotnews.ro citând The New York Times. Statele Unite au susţinut tot timpul că peninsula Crimeea - anexată ilegal de Moscova în 2014 - este parte a Ucrainei....