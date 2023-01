Sectorul privat va putea accesa finanțare prin instrumente de crowdfunding

14:10

Un copil de patru ani a suferit arsuri și intoxicație chimică după ce mama a confundat și i-a dat soluție degresantă în loc de medicament. S-a întâmplat în regiunea transnistreană. Copilul a fost internat în stare gravă, transmite IPN. Ministerul afacerilor interne de facto de la Tiraspol menționează că femeia,...