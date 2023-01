Consilieri noi în patru localități din raionul Orhei

17:00

De la începutul anului, cele patru unități de salvatori și pompieri din Orhei, Rezina, Telenești și Șoldănești au intervenit în 1887 de situații excepționale. Din acestea 1413 intervenții au fost la lichidarea focarelor de ardere, soldate cu decesul a 10 persoane, anunță un comunicat al Direcției Situații Excepționale Orhei. În raionul Orhei de la începutul ...The post Din cele aproape 1,9 mii de intervenții ale DSE Orhei, peste 1,4 mii au fost la incendii soldate cu decesul a 10 persoane first appeared on Radio Orhei.