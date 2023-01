În 260 de instituții de învățământ cu predare în limba rusă va fi revizuit coeficientul de finanțare. Prioritățile Ministerului Educației pentru 2023

14:30

CEC a stabilit cuantumul lunar al alocațiilor alocate de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru anul 2023. În total, pentru finanțarea partidelor, în acest an, au fost alocate aproape 50 mln lei. Cei mai mulți bani vor ajunge la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) – aproape 19 mln de lei. Comisia Electorală Centrală […] The post (DOC) CEC a împărțit banii pentru partide. Cât va primi fiecare formațiune politică din bugetul de stat și conform căror criterii? appeared first on NewsMaker.