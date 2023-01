Comunicat cu privire la stabilirea ratei amortizorului anticiclic, ianuarie 2023

08:10

În atmosfera sărbătorilor de iarnă încheiem un an cu multe evenimente, provocări, dar și cu rezultate frumoase. Am inițiat și am realizat proiecte în sectorul financiar-bancar al Republicii Moldova, care să ofere cetățenilor mai multe oportunități. Orice succes a fost posibil grație conlucrării eficiente, responsabilității și perseverenței dumneavoastră pe parcursul întregului an.