Statul vrea să elimine influența excesivă a intereselor private asupra vieții economice, politice și publice

11:20

Ministrul Economiei Dumitru Alaiba ia în calcul o posibilă formulă ca statul să le ofere agenților economici compensații pentru consumul de gaz. Alaiba spune că ministerul lucrează la un proiect în acest sens, iar punctul de plecare au fost solicitările venite din partea antreprenorilor. „Am primit mai multe solicitări de la agenți economici despre costurile ...