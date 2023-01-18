OFICIALII DIN MOLDOVA AU EXPRIMAT CONDOLEANŢE ÎN LEGĂTURĂ CU DECESUL CONDUCERII MAI DIN UCRAINA
Infotag, 18 ianuarie 2023 15:00
OFICIALII DIN MOLDOVA AU EXPRIMAT CONDOLEANŢE ÎN LEGĂTURĂ CU DECESUL CONDUCERII MAI DIN UCRAINA
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UN FOST VICEPRIM-MINISTRU PENTRU REINTEGRARE VA CONDUCE DELEGAŢIA DIN PARTEA CHIȘINĂULUI ÎN COMISIA UNIFICATĂ DE CONTROL # Infotag
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