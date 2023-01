POLITICO: Bulgaria a reușit în secret să salveze Ucraina

09:30

Apatie, insomnie, iritabilitate, letargie şi izbucniri necontrolate de plâns: acestea sunt efectele stresului asupra studenţilor conform cercetărilor efectuate de Universitatea de Stat din Milano. Viaţa universitară poate fi epuizantă, o demonstrează faptul că însăşi universitatea admite că cererile şi interviurile cu psihoterapeuţi au crescut cu 75% în ultimul an. Există o veste bună: un studiu […] The post Alimentul minune din care dacă mănânci doar 50 de grame pe zi te scapă de stres şi te ajută chiar şi să dormi liniştit first appeared on NEXTA.