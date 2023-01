O tânără a ajuns în stare gravă la spital, după ce a fost lovită de un automobil pe trecerea de pietoni, la Tiraspol

15:50

SPIA vine cu noi detalii despre perchezițiile din această dimineață, inițiate în comun cu DNA și DGA ale României, beneficiind de sprijinul European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (EUROJUST). La documentarea acțiunilor ilegale au fost folosiți agenți sub acoperire, cu ajutorul cărora pe parcursul a mai mult de un an, au fost documentate acțiunile ilegale ale 14 angajați ai IGPF și 11 angajați ai Serviciului Vamal, pentru comiterea a 117 acte de corupție. Sumele pretinse și primite variau între 100 și 900 euro.