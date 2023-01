Maia Sandu printre favoriții la președinția României. Ce alte nume grele cu șanse?

06:30

Un studiu recent arată că ultimii nouă ani au înregistrat cele mai crescute temperaturi din timpurile preindustriale. Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică din Statele Unite (NOAA) şi NASA atrage atenția că schimbările climatice au continuat să ducă la creșterea temperaturilor şi să alimenteze vremea extremă. Anul trecut a fost egal cu 2015, fiind al cincilea […] The post 2022 a fost al cincilea cel mai fierbinte an. Temperaturile vor continua să crească în viitor first appeared on NEXTA.