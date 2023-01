Imagini înfricoșătoare! Pe o stradă din Capitală și-a făcut apariția moartea cu coasa

13:40

Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a declarat luni, 16 ianuarie, că se află sub sancțiuni din partea guvernului rus, relatează The Guardian și BBC. „Okay. Mă bucur să fiu sub sancțiunile rusești”, ... Post-ul Ministrul britanic de Externe anunță că a fost plasat pe lista de sancțiuni a Moscovei: „Ok. Dacă acesta este prețul susținerii libertății ucrainene, atunci sunt fericit să mă aflu sub sancțiuni” apare prima dată în Unica.md.