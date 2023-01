Ce este banul public?

Deseori, noi, jurnaliștii, folosim în materialele noastre, mai ales cele de investigație, noțiunea „banul public”. De regulă, urmărim cum este cheltuit de către instituțiile statului și în buzunarul cui ajunge. În mare parte, pentru noi, cetățenii simpli ai acestei țări, banul public înseamnă, mai degrabă, bugetul statului care se formează, de regulă, din taxele și […] The post Ce este banul public? appeared first on Cu Sens.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cu Sens