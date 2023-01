A fost lansată cartea semnată de vicepreședintele Parlamentului Mihail Popșoi

17:30

Curtea Supremă de Justiție a prelungit cu 60 de zile interdicția de a părăsi țara pentru Igor Dodon. Procurorii consideră că există suspeciuni rezonabile că fostul președinte al Republicii Moldova se poate ascunde de ancheta în Rusia. Procurorii s-au adresat judecătorilor cu o solicitare în acest sens pe 16 ianuarie. Potrivit lui Petru Iarmaliuc, există […]