Campania "Fii părinte informat - cunoaște-ți drepturile"

18:00

Numarul cazurilor de gripa, dar si infectii respiratorii ar putea creste in tara noastra in urmatoarele saptamani din cauza revenirii in colectivitati a copiilor dupa vacanta de iarna. Anunțul a fost făcut astăzi, de șeful Direcției generale asistenta medicala si sociala, Boris Gilca, in cadrul sedintei primăriei capitalei. • „Incepem cu o noutate buna. Înregistram o descrestere neesentiala a cazurilor de infecție respiratorie pe teritoriul municipiului Chisinau, inclusiv o descrestere a numărul...