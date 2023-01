Nici nu a reușit să încheie selectarea candidaților la CSM din rândul judecătorilor că a trecut la evaluarea membrilor societății civile pentru aceleași funcții – Ce a decis Comisia pre-vetting

11:50

Purtătoarea de cuvânt a președintelui Maia Sandu și-a anunțat demisia. Sorina Ștefâță a făcut anunțul pe rețelele de socializare. Ea nu a explicat motivul pentru care a luat această decizie, însă a menționat că încheie acest drum cu „emoții". „Se fac doi ani de când am venit la Președinție. Este exact „contractul social" pe care ...