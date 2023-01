Meteorologii au anunţat Cod galben de intensificare a vântului

17:00

Centrul pentru Jurnalism Independent, Asociația Media Guard, Asociația Presei Electronice, Centrul de Investigații Jurnalistice și RISE Moldova cer autorităților să comunice public toate informațiile privind circumstanțele de fapt și de drept în temeiul cărora a fost emisă decizia CSE ce impune restricții în raport cu unii furnizori de servicii media. La 16 decembrie 2022, Comisia pentru ...The post ONG-urile de media semnatare solicită autorităților să ofere explicații extinse privind circumstanțele faptice și juridice ce justifică decizia CSE first appeared on Radio Orhei.