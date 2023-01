Rusia deține un număr aproape record de rachete Kalibr în Marea Neagră. „Există riscul unor noi atacuri cu rachete”

10:50

Trei spoturi video, produse în Republica Moldova, au apărut pe platforma Ads of the World. Platforma adună cele mai bune reclame din lume, fiind cel mai înalt indice al creației publicitare din lume. Este vorba despre lucrările realizate de regizorul Eugen Damaschin: No fear, Never get bored, Party is not over. Spotul video „No fear” […] Articolul Lucrările lui Eugen Damaschin selectate, din nou, pentru cea mai prestigioasă platformă de spoturi publicitare din lume apare prima dată în Bani.md.