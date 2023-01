Cadourile primite de Igor Grosu în ultimele patru luni ale anului 2022

13:00

În timpul tranzacționării din 17 ianuarie, prețul futures pe gaze din februarie pe indicele TTF a scăzut pentru prima dată în aproape un an și jumătate sub 600 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei ICE din Londra.Începînd cu ora 11:50, ora Moscovei, valoarea contractului a fost de 599,68 USD per mia de metri cubi (cu 4,52% mai puțin față de încheierea precedentă a tranzacțiilor). Pr