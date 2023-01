A crescut nivelul de poluare a aerului în urma incendiului de la Giurgiulești. Precizările Agenției de Mediu

14:30

Fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon anunță că, pe 16 ianuarie, avocații lui au depus o cerere de recuzare a întregului complet de judecată a Curții Supreme de Justiție (CSJ). „Astăzi, la prima ședință din acest an de la CSJ, apărătorii mei au depus cerere de recuzare a completului de judecată", anunță Igor Dodon.