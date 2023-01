Oportunități de intensificare a relațiilor moldo-polone, discutate de președinții comisiilor parlamentare cu deputații din Sejmul Poloniei

16:20

13:00 – lansarea cărții „Europeanization versus democratization in Georgia, Moldova and Ukraine. Internal and external challenges to democratic consolidation” („Europenizarea versus democratizarea în Georgia, Moldova și Ucraina. Provocări interne și externe pentru consolidarea democratică”), semnată de Mihail Popșoi, Vicepreședintele Parlamentului / biroul 915, biblioteca Parlamentului.