LIVE TEXT/ Atacul cu rachetă asupra blocului din Dnipro: numărul victimelor a crescut la 44, potrivit primarului. A 328-a zi a războiului purtat de Rusia în Ucraina

Anul 2022 a fost un „an greu și la sfârșitul anului toți am simțit oboseala după atâtea noutăți proaste. Am reușit foarte multe: am păstrat pacea și stabilitatea. Am reușit să gestionăm criza care a început încă înaintea războiului. Am făcut mulți pași istorici. Suntem țară cu statut de țară candidată la Uniunea Europeană (UE)....