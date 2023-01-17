​PRIM-MINISTRUL A NEGAT ZVONURILE DESPRE O VIITOARE DEMISIE A GUVERNULUI

Infotag, 17 ianuarie 2023 13:00

​PRIM-MINISTRUL A NEGAT ZVONURILE DESPRE O VIITOARE DEMISIE A GUVERNULUI

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12 ianuarie 2023
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VICEPRIM-MINISTRUL ANDREI SPÎNU: MOLDOVA A FĂCUT ÎNCĂ UN PAS MARE PENTRU A-ŞI ASIGURA SECURITATEA ENERGETICĂ Infotag
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A DOUA REUNIUNE A COMUNITĂȚII POLITICE EUROPENE SE VA DESFĂŞURA PE 1 IUNIE LA CHIȘINĂU Infotag
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11 ianuarie 2023
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​ÎN CHIŞINĂU, UN BĂRBAT A MURIT ÎNTR-UN GARAJ ÎN CARE A IZBUCNIT UN INCENDIU Infotag
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MOLDOVA A ÎNCHEIAT ANUL 2022 CU O INFLAȚIE RECORD DE 30,24% Infotag
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UN FOST VICEPRIM-MINISTRU PENTRU REINTEGRARE VA CONDUCE DELEGAŢIA DIN PARTEA CHIȘINĂULUI ÎN COMISIA UNIFICATĂ DE CONTROL Infotag
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10 ianuarie 2023
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​UE SPRIJINĂ EFORTURILE DE PROTECȚIE A ANIMALELOR FĂRĂ STĂPÂN DIN MOLDOVA Infotag
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​ASOCIAȚIA PERSONALITATEA PREZINTĂ UN ALMANAH AL POEȚILOR DE DIVERSE NAȚIONALITĂȚI DIN MOLDOVA Infotag
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PE DRUMURILE DIN MOLDOVA SUNT INSTALATE STAȚII METEOROLOGICE ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII PROGNOZELOR ȘI CONTROLULUI TRAFICULUI Infotag
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NATALIA GAVRILIŢA: GUVERNUL PROGNOZEAZĂ O CREȘTERE ECONOMICĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A ANULUI 2023 Infotag
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FMI A APRECIAT IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI CU MOLDOVA, DAR SE AŞTEAPTĂ LA O ÎNRĂUTĂŢIRE A SITUAȚIEI ÎN REPUBLICĂ Infotag
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9 ianuarie 2023
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​MOLDOVA A ÎNCHEIAT 2022 CU UN DEFICIT BUGETAR DE 8,699 MILIARDE LEI Infotag
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GUVERNUL JAPONIEI VA ALOCA ZECE MILIOANE USD PENTRU ACȚIUNILE DE COMBATERE A COVID-19 ÎN UCRAINA ȘI ȚĂRILE VECINE Infotag
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MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE A ANTICIPAT ANUNŢUL DESPRE DEMISIA SA CU LECȚIILE PE CARE LE-A ÎNSUŞIT ÎN CALITATE DE MINISTRU Infotag
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PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN A DECLARAT CĂ MOLDOVA VA BENEFICIA DE SPRIJIN PE CALEA ADERĂRII LA UNIUNEA EUROPEANĂ Infotag
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29 decembrie 2022
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​ÎN IANUARIE, ENERGOCOM VA CUMPĂRĂ DIN ROMÂNIA APROXIMATIV 10% DIN CONSUMUL DE ELECTRICITATE Infotag
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PREȘEDINTELE DESPRE NOILE LOVITURI CU RACHETE: RUSIA CONTINUĂ SĂ ADUCĂ DISTRUGERE ȘI MOARTE ÎN UCRAINA Infotag
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​PARLAMENTUL A ADOPTAT ÎN LECTURA FINALĂ POLITICA BUGETAR-FISCALĂ PENTRU ANUL 2023 Infotag
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COMPANIA MASTERCARD A OFERIT DISTINCȚII PENTRU CONTRIBUȚIА LA DEZVOLTAREA PIEȚEI DE PLAȚI DIN MOLDOVA Infotag
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28 decembrie 2022
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ÎN TRANSNISTRIA NU ESTE AȘTEPTATĂ O „TENDINȚĂ POZITIVĂ ÎN ECONOMIE ÎN 2023” Infotag
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MAEIE A OFERIT EXPLICAȚII PRIVIND PROCEDURA DE INTRARE ÎN ȚĂRILE UE DIN NOIEMBRIE 2023 Infotag
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ÎN TRANSNISTRIA SE CONSIDERĂ CĂ INTRODUCEREA ÎN MOLDOVA A PEDEPSEI PENTRU SEPARATISM VA AVEA UN IMPACT DISTRUCTIV ASUPRA PROCESULUI DE NEGOCIERI Infotag
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10 000 000 DE LEI DONAȚIA MAIB PENTRU SUSȚINEREA POPORULUI UCRAINEAN Infotag
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27 decembrie 2022
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​BUGETUL CHIȘINĂULUI PENTRU 2023 A FOST ADOPTAT ÎN PRIMA LECTURĂ Infotag
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LIDERUL PARTIDULUI PAS NU CREDE ÎN SINCERITATEA DECLARAȚIILOR PRIMARULUI CHIȘINĂULUI ÎN FAVOAREA INTEGRĂRII EUROPENE A MOLDOVEI Infotag
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26 decembrie 2022
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LA CHIȘINĂU SE ATESTĂ „O SITUAȚIE EXTREM DE DIFICILĂ ÎN PRIVINŢA BOLILOR RESPIRATORII” Infotag
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13:00
UN GRUP DE SPECIALIŞTI TURCI ACTIVEAZĂ ÎN CEADÂR-LUNGA, DIN GĂGĂUZIA, EVALUÂND CALITATEA APEI POTABILE DIN ORAŞ Infotag
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