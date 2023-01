Cutremur politic la Kiev. Consilierul președintelui Ucrainei, Alexei Arestovici, și-a prezentat demisia

09:30

Un tânăr de 22 de ani a primit o factură la telefonia mobilă de aproape 20.000 de lei. Spune că trebuie să muncească un an pentru a o plăti. ”Bună ziua! Am primit o factura de 19.948,52 RON din partea Telekom România. Sunt un cetățean obișnuit care nu e milionar. Am 22 de ani, anul […]