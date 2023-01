Percheziții matinale la mai multe vămi. Se caută probe și sunt ridicate documente

10:30

Blue Monday are loc în fiecare an în a treia zi de luni a lunii ianuarie. Semnificația acestei zile este plină de controverse, deoarece se presupune că este cea mai tristă zi a anului. Mulți dintre noi ne aflăm într-o situație mai ciudată în această perioadă a anului, uitându-ne la facturile cardurilor de credit de după Crăciun și realizând că s-ar putea să încălcăm deja planurile pentru noul an. Este inevititabil să fii trist astăzi?? Citiți mai departe și decideți voi.