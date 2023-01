Andrei Spînu nu exclude că ar putea fi vizitat de procurori: „Nu am de ce să mă tem”

18:50

În ciuda faptului că are aproape 91 de ani, pe care-i va împlini în luna martie a acestui an, un bătrân din Marea Britanie nu vrea să renunțe la profesia ... Post-ul Un bărbat de 90 de ani lucrează ca șofer pe camion în Marea Britanie. Tocmai și-a reînnoit licența pentru încă un an apare prima dată în Unica.md.