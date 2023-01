Rusia a lansat în fabricație arma Apocalipsei. Când va intra în dotarea armatei lui Vladimir Putin

18:10

Ministrul britanic de Externe, James Cleverley, a declarat luni, 16 ianuarie, că se află sub sancțiuni din partea guvernului rus, relatează The Guardian și BBC. „Okay. Mă bucur să fiu sub sancțiunile rusești”, a scris Cleverley pe pagina sa de Twitter. I’ve been sanctioned by theRussian government. Good. If this is the price for supporting Ukrainian freedom, then …