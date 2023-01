Președintele CEC: „Alegerile locale vor costa bugetul de stat 178 de milioane de lei”

09:10

Războiul mare de-abia urmează. Se vorbește că în zilele apropiate Kremlinul recurge la încă un val de mobilizări, iar pentru a lipsi Ucraina de livrările de armament occidental, Putin ar putea lovi din nord, de pe teritoriul belarus, de-a lungul graniței Ucrainei cu Polonia, spre Lvov. Altă lovitură, pentru a contracara aprovizionarea prin România, ar […] The post „Invadarea Găgăuziei pentru avansarea spre Transnistria”. Fostul consilier al lui Putin, despre eventuale scenarii ale războiului appeared first on NewsMaker.