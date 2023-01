La Iași s-a discutat despre modul în care Republica Moldova poate accesa fonduri europene

22:00

O femeie a fost amenințată, inclusiv cu moartea fiicei sale minore, de mai mulți indivizi care pretindeau de la ea două milioane de euro. Potrivit poliției, coordonatorul grupării infracționale are 53 de ani și este prieten de familie al femeii șantajate, transmite IPN. Inspectoratul General al Poliției precizează că bănuitul...