Copil de patru ani ajuns la reanimare după ce i s-a dat să bea soluție degresantă

17:30

Trei bărbați cu vârsta cuprinsă între 30 și 35 de ani, originari din Rîbnița, au fost arestați, fiind cercetați pentru escrocherie și folosirea documentelor false, transmite IPN. Potrivit poliției, în luna septembrie a anului trecut învinuiții, sub pretextul pierderii documentelor, au ridicat buletine de identitate provizorii (scrise de mână). Aceștia... The post Escrocherie cu modificarea datelor din buletinele de identitate provizorii appeared first on Portal de știri.