Staţia fotovoltaică de la IP CCA „Ginta Latină” a fost dată în exploatare!

14:30

Cifrele la sfârșit de an turbulent, așa cum a fost 2022, abia se țin în picioare. Deși AGORA a ieșit în minus din 2022, am făcut un salt foarte mare cu proiectul Membership care ne-a oferit o creștere fără precedent: de la aproape 50 000 lei în 2021 am ajuns la 200 000 lei din abonamente de membri în 2022. Acum avem 265 de membri abonați.