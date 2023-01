Endava începe anul 2023 cu 3 cursuri tech gratuite

20:20

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a comentat atacul Rusiei asupra Ucrainei, soldat cu morți și răniți, dar și cu căderea unor restul de rachetă în nordul țării noastre. „Războiul brutal al Rusiei împotriva Ucrainei are din nou un impact direct asupra Moldovei. Poliția de Frontieră a găsit fragmente dintr-o rachetă lângă satul Lauda din nordul […]