FOTO Incendiu la portul Giurgiuleşti: Şase echipaje, mobilizate pentru a stinge flăcările care au cuprins un rezervor

Perioada sărbătorilor a trecut, rămânem cu amintiri frumoase, dar și cu acele consecințe în urma meselor copioase, acele kilograme în plus, care s-au pus foarte ușor și repede într-o perioadă scurtă de timp! Evident, cu toții ne dorim să scăpăm cât mai repede de kilogramele în plus. Cu toate acestea, specialiștii ne spun că o […]