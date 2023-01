doc | Președinta Maia Sandu a oferit mai multe distincții cu prilejul Zilei Naționale a Culturii

12:30

Un nou studiu a descoperit că ar putea fi posibilă depistarea semnelor de demență cu până la nouă ani înainte de diagnosticare, transmite AlephNews. Rezultatele, publicate în Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association arată că viitorii pacienți cu risc ar putea fi examinați pentru a identifica persoanele care … Articolul studiu | Oamenii de știință dezvăluie cum se pot depista semnele de demență cu nouă ani înainte de diagnosticare