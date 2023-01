Începe primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open – Cine sunt favoriții turneului de tenis de la Antipozi

11:20

În weekend, 27 de șoferi au fost depistați în stare de ebrietate la volan, dintre care 19 se aflau în stare de ebrietate avansată, iar 6 au refuzat testarea alcoolscopică. Polițiștii de patrulare au depistat peste 1400 de încălcări rutiere și au fost solicitați să intervină la peste 900 de chemări parvenite la numărul unic ... Câți șoferi au urcat chercheliți la volan în zilele de weekend The post Câți șoferi au urcat chercheliți la volan în zilele de weekend appeared first on Politik.