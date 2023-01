Primăria Nisporeni a semnat acordul cu BERD privind modernizarea infrastructurii de gestionare a deșeurilor

18:40

În Republica Moldova sunt 63 de rezervații naturale. Cea mai veche este rezervația „Codri", care a fost fondată în anul 1971 și are o suprafață de 5 177 de hectare. Aici sunt aproape o mie de soiuri de plante protejate, adică jumătate din flora caracteristică pentru Republica Moldova.