Războiul din Ucraina i-a adus grupului rus Kalaşnikov cele mai mari contracte din istorie. Cât a crescut producția de arme într-un an

15:10

Se pare că va de veni o tradiție! Și în acest an, băieții de la Zebra Show au venit cu o nouă urătură marca by Zerba Show! După ce în ... Post-ul Băieții de la Zebra Show au venit și în acest an cu o urătură haioasă! Sunt minunați și merită să-i ascultați apare prima dată în Unica.md.