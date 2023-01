Vine cea mai depresivă zi din an

11:20

O companie aeriană americană are o ofertă inedită pentru clienții săi. Iată cum pot doritorii să obțină vouchere pentru zboruri gratuite. Mai exact, cei care vor adopta un pisoi de la o fundație pentru protecția animalelor din Vegas vor zbura gratuit cu avioanele companiei. Sunt trei pui de pisică oferiți spre adopție, iar cei care […] The post Ofertă inedită ce li se propune clienţilor pentru a obţine vouchere de zboruri gratuite first appeared on NEXTA.