Gata cu sărbătorile în Chișinău: când va fi demontat bradul din PMAN 

18:50

În satul Taraclia din raionul Căușeni a fost deschisă o școală nouă, la care vor învăța 400 de elevi din localitate, dar și trei sate din vecinătate. La inaugurare a participat și președintele parlamentului Igor Grosu, care a asistat și la o lecție. „Am participat cu mare drag la inaugurarea a noului edificiu al liceului […] The post FOTO Școală nouă la Taraclia. Grosu: „Acest liceu va deveni unul de o importanță regională” appeared first on NewsMaker.