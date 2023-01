Luptătorul Serghei Uscov va participa la Europenele de taekwondo din Polonia

12:20

Cel puțin zece nave rusești au plecat miercuri din portul Novorossiisk de la Marea Neagră, o mișcare descrisă de analiști drept „extrem de neobișnuită”. Ministerul britanic al apărării a transmis că gestul ar putea reprezenta o reacție la o posibilă amenințare din partea Ucrainei, transmite Digi24. Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 January 2023 • Find out more about the UK government's response: https://t.co/rplsUvpx6O • #StandWithUkraine pic.twitter.c...