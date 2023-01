Reacția MAEIE, după căderea rachetei la Briceni: „Cetățenii noștri resimt consecințele dramatice ale acestui război”

18:20

Jose Mourinho a făcut lumină: De ce nu a mai ajuns selecționer al Portugaliei în această iarnă Jose Mourinho (59 de ani) a spus, în mai multe rânduri, că mai are un singur vis, acela de a deveni selecționer, iar dacă se poate, chiar pe banca Portugaliei. Între timp, el a și primit oferta mult visată, numai că nu a mai ajuns selecționer. Antrenorul de la AS Roma a explicat motivul. "Faptul că președintele Federației a spus că eu nu am fost prima opțiune, ci singura opțiune, mă face mândru. Dar eu...