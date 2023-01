„Cetățenii noștri resimt consecințele dramatice ale acestui război”. Reacția Ministerului de Externe la atacul asupra Ucrainei

12:40

În cadrul ședinței publice a Consiliului de administraţie din 13 ianuarie au fost modificate mai multe hotărâri ale Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Potrivit unui comunicat emis de ANRE, au fost adoptate modificări la Regulamentul privind racordarea şi Regulamentul privind măsurarea gazelor naturale în scopuri comerciale în scopul reglementării […] The post Ai categoria de vulnerabilitate înaltă și foarte înaltă? ANRE a aprobat modificări pentru cei care nu-și pot achita facturile appeared first on NewsMaker.