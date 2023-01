Precizările Ministerului Apărării cu privire la resturile rachetei, depistate azi în Moldova 

12:00

Levon Khanikyan a fost autorizat de Banca Națională a Republicii Moldova pentru a prelua oficial mandatul de CEO al Victoriabank. Levon Khanikyan s-a alăturat echipei Banca Transilvania în 2021, când Idea::Bank România, unde deținea funcția de Vicepreședinte Executiv Riscuri – Membru al Comitetului de Direcție, a devenit parte a Grupului Financiar Banca Transilvania. Levon Khanikyan […]